В России ужесточили экзамен по русскому языку для мигрантов

С 10 июля в России вступили в силу обновленные правила сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования.

Изменения затронули структуру заданий и систему оценки. В частности, в разделе «Аудирование» число заданий увеличено с двух до четырех, а минимальный порог баллов теперь необходимо преодолеть не только в целом, но и отдельно по разделам «Аудирование» и «Говорение». В устной части появились новые сценарии, приближенные к повседневным ситуациям — от диалога в магазине до общения на рабочем месте.