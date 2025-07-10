В России ужесточили экзамен по русскому языку для мигрантов
С 10 июля в России вступили в силу обновленные правила сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования.
Изменения затронули структуру заданий и систему оценки. В частности, в разделе «Аудирование» число заданий увеличено с двух до четырех, а минимальный порог баллов теперь необходимо преодолеть не только в целом, но и отдельно по разделам «Аудирование» и «Говорение». В устной части появились новые сценарии, приближенные к повседневным ситуациям — от диалога в магазине до общения на рабочем месте.
По мнению Рособрнадзора, цель реформы — не просто оценить знание языка, а проверить готовность мигрантов к коммуникации в русскоязычной среде. Также отмечается, что с конца июня в стране обновляется банк экзаменационных заданий — их объем увеличен вдвое, а обновление контрольно-измерительных материалов будет происходить ежемесячно. Это должно исключить подготовку по шаблонам и повысить объективность итогов.
С 1 января 2026 года все экзамены для мигрантов перейдут в цифровой формат и будут проходить на специальной онлайн-платформе. По словам замглавы Минобрнауки Константина Могилевского, система уже тестируется в Сибири и ЛНР и позволяет минимизировать влияние человеческого фактора за счёт использования искусственного интеллекта, передает «Радиоточка НСН».
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