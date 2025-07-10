В Госдуме назвали участие Келлога в коалиции по Украине формальностью
Участие спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога во встрече так называемой «коалиции желающих» носит формальный характер и связано с необходимостью быть в курсе обсуждаемых тем. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.
По словам депутата, Вашингтон традиционно занимает собственную позицию по вопросу участия в украинском конфликте.
Присутствие Келлога на встрече он назвал «естественным» и подчеркнул, что спецпредставитель обязан отслеживать ситуацию, поскольку это входит в его функциональные обязанности.
Чепа также прокомментировал ожидаемое участие в мероприятии американского сенатора Линдси Грэма, заявив, что тот последовательно продвигает антироссийскую повестку. По словам парламентария, политик «ищет все возможные способы, чтобы навредить России», назвав его убеждённым русофобом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В России ужесточили экзамен по русскому языку для мигрантов
- В Госдуме назвали участие Келлога в коалиции по Украине формальностью
- Пострадавший в Шереметьево двухлетний мальчик готовится к выписке из больницы
- США заявили о необходимости диалога с Россией для урегулирования на Украине
- Курс биткоина впервые превысил 113 тысяч долларов
- Почему россияне стали лидерами по числу поездок в Грузию
- Украина получит 2,3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
- Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске
- Зумеров упрекнули в отсутствии чувства долга и ценностей
- СМИ: Старовойт перед смертью попрощался с коллегами сообщением в рабочем чате