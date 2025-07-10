В Госдуме назвали участие Келлога в коалиции по Украине формальностью

Участие спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога во встрече так называемой «коалиции желающих» носит формальный характер и связано с необходимостью быть в курсе обсуждаемых тем. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.

По словам депутата, Вашингтон традиционно занимает собственную позицию по вопросу участия в украинском конфликте.

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Присутствие Келлога на встрече он назвал «естественным» и подчеркнул, что спецпредставитель обязан отслеживать ситуацию, поскольку это входит в его функциональные обязанности.

Чепа также прокомментировал ожидаемое участие в мероприятии американского сенатора Линдси Грэма, заявив, что тот последовательно продвигает антироссийскую повестку. По словам парламентария, политик «ищет все возможные способы, чтобы навредить России», назвав его убеждённым русофобом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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