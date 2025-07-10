В Госдуме назвали участие Келлога в коалиции по Украине формальностью

Участие спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога во встрече так называемой «коалиции желающих» носит формальный характер и связано с необходимостью быть в курсе обсуждаемых тем. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.

По словам депутата, Вашингтон традиционно занимает собственную позицию по вопросу участия в украинском конфликте.