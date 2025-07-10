Курс биткоина впервые превысил 113 тысяч долларов

Основной объем сделок на крипторынке приходится именно на пары с USDT — стейблкоином, эмитированным компанией Tether.

Из-за различий в валютных парах, ликвидности и составе участников торгов котировки могут незначительно отличаться между биржами. В то время как Coinbase предлагает прямую торговлю BTC к доллару США, на Binance он торгуется к USDT, передает «Радиоточка НСН».

