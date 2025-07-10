Курс биткоина впервые превысил 113 тысяч долларов
Курс биткоина вечером 10 июля обновил исторический максимум, преодолев отметку в 113 тысяч долларов США. Об этом свидетельствуют данные криптовалютных бирж.
По состоянию на 20:10 мск, цена первой криптовалюты достигала 113 377 долларов в паре с долларом США на американской бирже Coinbase. На крупнейшей по объемам торгов площадке Binance биткоин в паре с Tether (USDT) поднимался до 113 300 долларов, отмечает издание «Профиль».
Основной объем сделок на крипторынке приходится именно на пары с USDT — стейблкоином, эмитированным компанией Tether.
Из-за различий в валютных парах, ликвидности и составе участников торгов котировки могут незначительно отличаться между биржами. В то время как Coinbase предлагает прямую торговлю BTC к доллару США, на Binance он торгуется к USDT, передает «Радиоточка НСН».
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