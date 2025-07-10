Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание, однако спасти мужчину не удалось. Хинштейн выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать им необходимую помощь.

Также сообщается, что в многоэтажном жилом доме напротив выбиты окна на нескольких этажах — втором, седьмом и восьмом. На месте происшествия работают все оперативные службы. По поручению врио губернатора, ситуацию контролирует исполняющий обязанности главы города, передает «Радиоточка НСН».

