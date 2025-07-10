Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске

В результате удара украинского беспилотника по частному сектору в Курске погиб 73-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в ходе атаки загорелся частный дом, который частично уничтожил огонь. В соседнем домовладении пламя охватило пристройку.

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Пожарные расчеты ликвидировали возгорание, однако спасти мужчину не удалось. Хинштейн выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать им необходимую помощь.

Также сообщается, что в многоэтажном жилом доме напротив выбиты окна на нескольких этажах — втором, седьмом и восьмом. На месте происшествия работают все оперативные службы. По поручению врио губернатора, ситуацию контролирует исполняющий обязанности главы города, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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