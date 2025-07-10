Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске
В результате удара украинского беспилотника по частному сектору в Курске погиб 73-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в ходе атаки загорелся частный дом, который частично уничтожил огонь. В соседнем домовладении пламя охватило пристройку.
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание, однако спасти мужчину не удалось. Хинштейн выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать им необходимую помощь.
Также сообщается, что в многоэтажном жилом доме напротив выбиты окна на нескольких этажах — втором, седьмом и восьмом. На месте происшествия работают все оперативные службы. По поручению врио губернатора, ситуацию контролирует исполняющий обязанности главы города, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске
- Зумеров упрекнули в отсутствии чувства долга и ценностей
- СМИ: Старовойт перед смертью попрощался с коллегами сообщением в рабочем чате
- Минобороны: Силы ПВО сбили 26 украинских дронов в пяти регионах России
- Главу РАЭК Гребенникова могут арестовать по делу о госизмене
- Россиянам назвали способ накопления на безбедную старость
- В Рязани курсанта задержали по делу о гибели офицера при десантировании
- Арабы, мультимедиа и цены на билеты: Лихачева объяснила рост выручки музеев
- Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет
- МВД России объявило Чичваркина в розыск