СМИ: Старовойт перед смертью попрощался с коллегами сообщением в рабочем чате
Бывший министр транспорта Роман Старовойт после своей отставки оставил прощальное сообщение в общей группе Минтранса, однако коллеги не сразу поняли его смысл. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников церемонии прощания.
По их словам, экс-министр написал, что «занимался полезным для страны делом», и завершил сообщение фразой «Честь имею». Адресатами стали его заместители, но они не восприняли текст как прощальный.
В день увольнения Старовойт приехал в здание министерства, где успел провести оперативное совещание. После того как стало известно о президентском указе, он обсудил его содержание с одним из замов, который попытался его поддержать, отметив, что в документе нет жестких формулировок и «будущее есть».
Официально об отставке Старовойта стало известно 7 июля утром. Спустя несколько часов он был найден мертвым в Подмосковье. По версии следствия, бывший министр покончил с собой. Церемония прощания прошла утром 10 июля в Центральной клинической больнице Москвы. Похороны состоятся позже в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».
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