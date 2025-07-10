СМИ: Старовойт перед смертью попрощался с коллегами сообщением в рабочем чате

Бывший министр транспорта Роман Старовойт после своей отставки оставил прощальное сообщение в общей группе Минтранса, однако коллеги не сразу поняли его смысл. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников церемонии прощания.

По их словам, экс-министр написал, что «занимался полезным для страны делом», и завершил сообщение фразой «Честь имею». Адресатами стали его заместители, но они не восприняли текст как прощальный.