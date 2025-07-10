Пострадавший в Шереметьево двухлетний мальчик готовится к выписке из больницы

Двухлетний Яздан Мохаммад Шахим, пострадавший при нападении в аэропорту Шереметьево, скоро покинет Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на его отца.

По словам мужчины, ребенок пришел в сознание после нескольких дней в реанимации и сейчас проходит курс массажа. Он пока не разговаривает и не ходит самостоятельно, передвигается с опорой на ходунки. Врачи планируют выписать Яздана 11 июля, после чего начнется длительная реабилитация.

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Нападение произошло в Шереметьево в середине июня. По версии следствия, 43-летний гражданин Белоруссии Владимир Витков без причины нанес ребенку тяжелые травмы, бросив его о пол.

По словам отца, все произошло, когда семья прилетела в Москву из Ирана, где они гостили у родственников. О случившемся мужчине сообщила супруга. Ребенок не дышал, однако благодаря действиям медперсонала и экстренной госпитализации ему удалось спасти жизнь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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