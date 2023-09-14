Отоларинголог Зайцев заявил, что после поездки на самокате осенью можно заболеть

Холодный воздух во время поездки на самокате или велосипеде осенью может вызвать переохлаждение организма, сказал в беседе с «Газетой.Ru» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

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Врач рекомендовал смотреть прогноз погоды перед выходом на улицу. По его словам, осенью нужно носить головные уборы и брать с собой зонт, чтобы не получить переохлаждение головы и ушей. Эксперт уточнил, полезно даже ношение кепки, которая не прикрывает уши.

Ранее врачи назвали опасные для самолечения препараты, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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