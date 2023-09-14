Отоларинголог Зайцев заявил, что после поездки на самокате осенью можно заболеть
14 сентября 202321:04
Холодный воздух во время поездки на самокате или велосипеде осенью может вызвать переохлаждение организма, сказал в беседе с «Газетой.Ru» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.
Врач рекомендовал смотреть прогноз погоды перед выходом на улицу. По его словам, осенью нужно носить головные уборы и брать с собой зонт, чтобы не получить переохлаждение головы и ушей. Эксперт уточнил, полезно даже ношение кепки, которая не прикрывает уши.
Ранее врачи назвали опасные для самолечения препараты, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мультсериал от «Смешариков» вышел на платформах Южной Кореи
- Отоларинголог Зайцев заявил, что после поездки на самокате осенью можно заболеть
- В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда
- США пообещали дать ответ на высылку дипломатов из России
- СМИ: Зеленский встретится с Байденом
- Кабмин внес в Госдуму проект о дезинфекции машин при въезде в РФ
- Актер Станислав Любшин госпитализирован в Боткинскую больницу
- Минпромторг закупит для чиновников автомобили Lada Aura
- Летевший из Хургады самолет экстренно сел в Казани
- Шольц сравнил помощь Украине с бомбардировками Югославии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru