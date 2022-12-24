Врачи назвали опасные для самолечения препараты
Родители часто вынуждены заниматься самостоятельным лечением детей в сезон простуд из-за невозможности быстро вызвать врача и получить медицинскую консультацию. Как избежать осложнений при самолечении, рассказали эксперты «Известиям».
Так, наиболее опасна передозировка жаропонижающими препаратами. Они относятся к классу нестероидных противовоспалительных препаратов.
«При неправильном применении такие лекарства способны вызвать поражения желудочно-кишечного тракта, развитие бронхиальной астмы, а также могут влиять на систему кроветворения, вызывая тяжелые поражения», — объяснил опасность превышения дозы употребления жаропонижающих препаратов врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев Прокофьев.
При бесконтрольном приеме антибактериальных средств могут возникнуть грибковые поражения — кандидозы пищевода и ротовой полости, развивается устойчивый бактериальный фон. Сосудосуживающие капли при передозировке влияют на сердечно-сосудистую деятельность, повышают давление, усугубляя течение ринита, вызывая гипертрофию слизистой носа.
«Еще одна опасная группа — это класс муколитиков. У нас считается, что такие сиропы нужно обязательно использовать при кашле. Однако среди мукоактивных препаратов есть четыре совершенно разных класса, которые и действуют совершенно по-разному», — напомнил врач общей практики.
По словам Прокофьева, за назначением препаратов необходимо всегда обращаться к специалистам, потому что современные аптеки больше напоминают «лавку мага и волшебника», в которой без профессиональной помощи медиков не разобраться.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач.
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