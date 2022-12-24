Врачи назвали опасные для самолечения препараты

Так, наиболее опасна передозировка жаропонижающими препаратами. Они относятся к классу нестероидных противовоспалительных препаратов.

«При неправильном применении такие лекарства способны вызвать поражения желудочно-кишечного тракта, развитие бронхиальной астмы, а также могут влиять на систему кроветворения, вызывая тяжелые поражения», — объяснил опасность превышения дозы употребления жаропонижающих препаратов врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев Прокофьев.

При бесконтрольном приеме антибактериальных средств могут возникнуть грибковые поражения — кандидозы пищевода и ротовой полости, развивается устойчивый бактериальный фон. Сосудосуживающие капли при передозировке влияют на сердечно-сосудистую деятельность, повышают давление, усугубляя течение ринита, вызывая гипертрофию слизистой носа.

«Еще одна опасная группа — это класс муколитиков. У нас считается, что такие сиропы нужно обязательно использовать при кашле. Однако среди мукоактивных препаратов есть четыре совершенно разных класса, которые и действуют совершенно по-разному», — напомнил врач общей практики.

По словам Прокофьева, за назначением препаратов необходимо всегда обращаться к специалистам, потому что современные аптеки больше напоминают «лавку мага и волшебника», в которой без профессиональной помощи медиков не разобраться.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач.

