В Ростове врачи приняли роды у пациентки, не знавшей о своей беременности

Женщина обратилась в больницу Ростова-на-Дону из-за болей, так как думала, что у нее миома матки, однако у дамы просто начались роды, о которых она и не подозревала, рассказали в Минздраве региона.

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К медикам пришла женщина с жалобами на нестерпимые боли в животе. Пациента думала, что у нее опухоль и пошла к врачам, когда уже не смогла переносить острую боль.

Во время осмотра врачи поняли, что причиной болей стала не опухоль а начавшиеся роды. Пациентка девять месяцев не подозревала о своей беременности, спустя час после поступления в больницу у нее родился здоровый малыш весом 3,5 кг.

Ранее стало известно, что препараты для прерывания беременности «Мизопростол» и «Мефипристон» перестанут продавать в аптеках с 1 марта 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗдоровьеРостов-на-ДонуБеременность

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