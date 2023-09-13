В Ростове врачи приняли роды у пациентки, не знавшей о своей беременности

К медикам пришла женщина с жалобами на нестерпимые боли в животе. Пациента думала, что у нее опухоль и пошла к врачам, когда уже не смогла переносить острую боль.

Во время осмотра врачи поняли, что причиной болей стала не опухоль а начавшиеся роды. Пациентка девять месяцев не подозревала о своей беременности, спустя час после поступления в больницу у нее родился здоровый малыш весом 3,5 кг.

Ранее стало известно, что препараты для прерывания беременности «Мизопростол» и «Мефипристон» перестанут продавать в аптеках с 1 марта 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

