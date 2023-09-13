В Ростове врачи приняли роды у пациентки, не знавшей о своей беременности
Женщина обратилась в больницу Ростова-на-Дону из-за болей, так как думала, что у нее миома матки, однако у дамы просто начались роды, о которых она и не подозревала, рассказали в Минздраве региона.
К медикам пришла женщина с жалобами на нестерпимые боли в животе. Пациента думала, что у нее опухоль и пошла к врачам, когда уже не смогла переносить острую боль.
Во время осмотра врачи поняли, что причиной болей стала не опухоль а начавшиеся роды. Пациентка девять месяцев не подозревала о своей беременности, спустя час после поступления в больницу у нее родился здоровый малыш весом 3,5 кг.
Ранее стало известно, что препараты для прерывания беременности «Мизопростол» и «Мефипристон» перестанут продавать в аптеках с 1 марта 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru