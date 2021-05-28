Врач рассказал, как россиянам обойтись без ватных палочек после их запрета
28 мая 202117:07
Евгения Желудкова
Врач ЛОР Алексей Кошелев объяснил, как правильно чистить уши.
Медицинских «противопоказаний» для запрета ватных палочек нет, заявил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Чистить ими уши в принципе может быть вредно, предупредил он.
«Люди часто травмируют слуховой проход, или проталкивают серу к барабанной перепонке, или могут травмировать барабанную перепонку. Нужно разумно всем пользоваться. Это не ушные палки, а гигиенические – на них так и написано. Раньше люди вообще скрепками и спичками чистили, очень изобретательные, об этом даже лучше не упоминать. Вообще, человек в душе просто моет полость ушной раковины там, куда залезает пальчик без ногтей, и в принципе больше ничего не нужно делать. Сера образуется только в конце слухового прохода, у барабанной перепонки ее нет, и за счет жевания часть выпадает или вытекает – этого достаточно»,- отметил он.
Ранее сообщалось, что российские власти готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru