Врач рассказал, как россиянам обойтись без ватных палочек после их запрета

Врач ЛОР Алексей Кошелев объяснил, как правильно чистить уши.

Медицинских «противопоказаний» для запрета ватных палочек нет, заявил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Чистить ими уши в принципе может быть вредно, предупредил он.

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«Люди часто травмируют слуховой проход, или проталкивают серу к барабанной перепонке, или могут травмировать барабанную перепонку. Нужно разумно всем пользоваться. Это не ушные палки, а гигиенические – на них так и написано. Раньше люди вообще скрепками и спичками чистили, очень изобретательные, об этом даже лучше не упоминать. Вообще, человек в душе просто моет полость ушной раковины там, куда залезает пальчик без ногтей, и в принципе больше ничего не нужно делать. Сера образуется только в конце слухового прохода, у барабанной перепонки ее нет, и за счет жевания часть выпадает или вытекает – этого достаточно»,- отметил он.

Ранее сообщалось, что российские власти готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда.

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ФОТО: pixabay.com
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