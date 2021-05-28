В России планируют законодательно запретить ватные палочки

Использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что кабмин готовит соответствующие поправки. С таким заявлением она выступила на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, по словам Абрамовой, в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Вице-премьер отметила, что это позволит к 2030 году добиться сокращения объема захоронений пластика вдвое.