В России планируют законодательно запретить ватные палочки
Использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что кабмин готовит соответствующие поправки. С таким заявлением она выступила на IX Невском международном экологическом форуме.
Кроме того, по словам Абрамовой, в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Вице-премьер отметила, что это позволит к 2030 году добиться сокращения объема захоронений пластика вдвое.
А ранее Виктория Абрамченко отметила, что пока до 90% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России отправляется на мусорные полигоны и подлежит захоронению.
«Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии», - подчеркнула вице-премьер.
Ранее группа ученых из университета Делавэра (США) нашли способ как переработать пластик обратно в топливо, сообщает телеканал «МИР 24». Способ основан на гидрокрекинге и не требует большого количества энергии - все процессы происходят при температуре кухонной духовки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru