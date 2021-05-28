Клещ на лице. Дерматолог усомнилась в пользе натуральной косметики
Нанесение макияжа не всегда бывает безобидным, заявила в эфире НСН врач-дерматолог Татьяна Егорова.
Самый опасный предмет макияжа – тональный крем: забивает поры, способствует образованию комедонов, не позволяет коже дышать, об этом предупредила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-дерматолог Татьяна Егорова.
«Есть некомедогенные тональные основы, но в любом случае это барьер, как шпаклевка. Я советую своим пациенткам убирать такой крем во время лечения кожи. Можно использовать тональник редко, например, на какие-то мероприятия. В идеале вообще не пользоваться этим. Я категорически против»,- отметила медик.
По мнению Егоровой, безобидное нанесение макияжа может закончится демодекозом (болезнь, вызываемая паразитированием патогенного клеща – Прим. НСН).
«Сейчас в салонах красоты популярна очень негигиеничная процедура – мейкап. Сотрудники бьюти-сферы вряд ли обеспечивают одноразовые спонжи и индивидуальную косметику для каждого клиента. Тушь и помаду они не смогут помыть. Если у кого-то есть демодекоз век, то с помощью кисточки он передается последующему посетителю салона», - уверена дерматолог.
По словам Егоровой, чаще всего проблемы с кожей бывают именно из-за натуральной косметики.
«Как ни странно, растительные экстракты и масла натурального происхождения вызывают аллергические реакции. Например, экстракты ромашки, календулы, тысячелистника очень провоцируют кожу. Тем не менее, вся косметика тестируется перед выходом на рынок, она дерматологически проверена, но никто не отменял индивидуальную непереносимость. У некоторых начинается дерматит на одну из помад или аллергия на крем»,- рассказала врач.
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