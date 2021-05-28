Клещ на лице. Дерматолог усомнилась в пользе натуральной косметики

Самый опасный предмет макияжа – тональный крем: забивает поры, способствует образованию комедонов, не позволяет коже дышать, об этом предупредила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-дерматолог Татьяна Егорова.

«Есть некомедогенные тональные основы, но в любом случае это барьер, как шпаклевка. Я советую своим пациенткам убирать такой крем во время лечения кожи. Можно использовать тональник редко, например, на какие-то мероприятия. В идеале вообще не пользоваться этим. Я категорически против»,- отметила медик.

По мнению Егоровой, безобидное нанесение макияжа может закончится демодекозом (болезнь, вызываемая паразитированием патогенного клеща – Прим. НСН).

«Сейчас в салонах красоты популярна очень негигиеничная процедура – мейкап. Сотрудники бьюти-сферы вряд ли обеспечивают одноразовые спонжи и индивидуальную косметику для каждого клиента. Тушь и помаду они не смогут помыть. Если у кого-то есть демодекоз век, то с помощью кисточки он передается последующему посетителю салона», - уверена дерматолог.