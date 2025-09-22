«Сегодня российский фармацевтический рынок, по-прежнему, остаётся одним из наиболее устойчивых отраслей экономики и показывает рост на уровне 10%. Продолжается процесс консолидации и сокращения количества компаний, что характерно для сложившейся зрелой экономики. Существующих компаний на рынке вполне достаточно для его нормального функционирования. Ничего не сокращается в кратном размере, наоборот количество новых компаний больше, чем закрывшихся. Рост рынка наблюдался и в прошлом году, и в этом году он продолжается, хотя темпы уменьшились. Санкции коснулись лекарственных препаратов и медицинских изделий далеко не в первую очередь. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность настроена на лекарственный суверенитет. Сейчас доля российских производителей порядка 60%, и эта цифра с каждым годом растет. Ни одна страна не является полностью суверенной по лекарствам, но этого и не требуется. По-прежнему сложно быстро заменить инновационные высокозатратные лекарственные препараты, в первую очередь те, которые находятся под патентной защитой. Тем не менее государство и производители работают и в этом направлении, используя, например, принудительное лицензирование. Через несколько лет рост российских препаратов может достигнуть 70%, но процент импорта будет оставаться всегда», - рассказала она.

Также специалист назвала препараты, которые все еще не удалось заменить и, скорее всего, не удастся.

«Препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний. Также высокозатратные технологии, инновационные препараты для лечения онкологии, заболеваний крови и других. Здесь доля импорта будет оставаться на более высоком уровне», - уточнила она.

Ранее основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин заявил НСН, что для введения в России лекарственного страхования понадобится порядка 800 миллиардов рублей.

