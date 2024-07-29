«Лютая эпидемия!»: Милонов призвал полностью запретить вейпы в России

В России необходимо на законодательном уровне полностью запретить вейпы, так как в стране уже эпидемия, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

«Вейпы должны быть запрещены полностью на законодательном уровне. Кто-то позволяет себе говорить, что эти вещи приносят нам деньги в бюджет. Но это преступные слова. Мы погрузили страну в эпидемию вейпов. У нас на каждом углу продается это. А у врачей нет никаких исследований о том, насколько сильно они влияют на здоровье. Они могут только предполагать. Мы получаем от врачей тревожные сигналы. Так как привыкание к вейпу гораздо быстрее, чем к сигарете. Вейп не пахнет плохо и подсаживает человека на лютые дозы никотина», - отметил он.

Наркотики разрушают мозг подростка за полтора-два года, заявила клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко в пресс-центре НСН.



