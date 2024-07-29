«Лютая эпидемия!»: Милонов призвал полностью запретить вейпы в России
Виталий Милонов заявил НСН, что человек привыкает к вейпу быстрее, чем к сигарете, и в итоге получает лютые дозы никотина.
В России необходимо на законодательном уровне полностью запретить вейпы, так как в стране уже эпидемия, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Вейпы должны быть запрещены полностью на законодательном уровне. Кто-то позволяет себе говорить, что эти вещи приносят нам деньги в бюджет. Но это преступные слова. Мы погрузили страну в эпидемию вейпов. У нас на каждом углу продается это. А у врачей нет никаких исследований о том, насколько сильно они влияют на здоровье. Они могут только предполагать. Мы получаем от врачей тревожные сигналы. Так как привыкание к вейпу гораздо быстрее, чем к сигарете. Вейп не пахнет плохо и подсаживает человека на лютые дозы никотина», - отметил он.
Наркотики разрушают мозг подростка за полтора-два года, заявила клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бразильскую спортсменку выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни
- Путин освободил от должности первого замглавы МИД Титова
- В Волгоградской области запустили Telegram-канал для людей с ВИЧ
- ВСУ лишились первой линии укреплений у Славянска — Краматорска
- «Пёсни для пёсиков»: Российские музыканты записали альбом для грустящих дома собак
- При размыве на Беломорканале в Карелии погиб один человек
- В Лисичанске при атаке дрона ВСУ пострадала пожилая женщина
- «Собиратель душ» с Кейджем показал в России самый успешный старт лета
- Лукашенко и Путин договорились закрыть проблемные вопросы по линии СБ к осени
- ФАС выдала предупреждение «дочке» «Сургутнефтегаза» из-за цен на АЗС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru