«Безопаснее не курить»: Нарколог объяснил, почему не стоит заменять сигареты вейпом

Одновременное курение вейпов и сигарет повышает риск развития рака легких в четыре раза, сообщает издание Journal of Oncology Research and Therapy. По данным издания, учёные выяснили, что электронные сигареты значительно повышают канцерогенный эффект обычных сигарет. Однако Ковтун отметил, что любое курение вредит организму.

«Если основа того и другого – никотин, сравнивать силу зависимости очень сложно. Зависимость – есть зависимость. Если сигарету выкурил и доза понятна, то доза вейпа может быть бесконечной в зависимости от того, как ее наполнили. С точки зрения современных научных познаний в области психиатрии и наркологии, нельзя выделить более вредный вид курения», - сказал он.