«Безопаснее не курить»: Нарколог объяснил, почему не стоит заменять сигареты вейпом
Вейпы предлагают большую дозу никотина, чем сигареты, однако любой вид курения вреден для человека, заявил НСН нарколог Александр Ковтун.
Сигареты и вейпы вызывают привыкание к никотину, потому сложно выделить наиболее опасный или безопасный вид курения, сообщил в интервью НСН нарколог Александр Ковтун.
Одновременное курение вейпов и сигарет повышает риск развития рака легких в четыре раза, сообщает издание Journal of Oncology Research and Therapy. По данным издания, учёные выяснили, что электронные сигареты значительно повышают канцерогенный эффект обычных сигарет. Однако Ковтун отметил, что любое курение вредит организму.
«Если основа того и другого – никотин, сравнивать силу зависимости очень сложно. Зависимость – есть зависимость. Если сигарету выкурил и доза понятна, то доза вейпа может быть бесконечной в зависимости от того, как ее наполнили. С точки зрения современных научных познаний в области психиатрии и наркологии, нельзя выделить более вредный вид курения», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, замена сигарет на вейпы не поможет избавиться от никотиновой зависимости.
«Не слышал от своих пациентов, что они пытаются бросить курить, переходя на электронные сигареты. Многие переходят с целью сменить форму потребления, носителя никотина. С точки зрения формирования зависимости и степени привыкания обычные сигареты и электронные одинаково опасны. Безопаснее всего не курить», - резюмировал он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2009 года число курильщиков в России сократилось примерно на половину. На данный момент в стране курит менее 19% взрослого населения. По ее словам, положительная динамика связана с реализацией программы нацпроекта «Здоровье», напоминает «Радиоточка НСН».
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