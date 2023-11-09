Эксперт Минздрава призвала запретить добавки к вейпам

Руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян заявила, что запрет на добавки к вейпам может помочь защитить здоровье граждан, детей и подростков, сообщает РИА Новости.

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По её словам, вред ингредиентов, которые входят в состав жидкостей и добавок для вейпов и электронных сигарет был неоднократно доказан многочисленными исследованиями.

Она указала, что эти ингредиенты, которые делают такую продукцию привлекательной для подростков и молодежи, параллельно вызывают и усиливают никотиновую зависимость.

«Запрет, пожалуй, самая эффективная мера, способная защитить здоровье граждан, детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий», - заключила Гамбарян.

Ранее врач-онколог Анастасия Марьенко призвала обратить внимание на связь между вейпингом и раком легких или ротовой полости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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