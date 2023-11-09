Эксперт Минздрава призвала запретить добавки к вейпам
Руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян заявила, что запрет на добавки к вейпам может помочь защитить здоровье граждан, детей и подростков, сообщает РИА Новости.
По её словам, вред ингредиентов, которые входят в состав жидкостей и добавок для вейпов и электронных сигарет был неоднократно доказан многочисленными исследованиями.
Она указала, что эти ингредиенты, которые делают такую продукцию привлекательной для подростков и молодежи, параллельно вызывают и усиливают никотиновую зависимость.
«Запрет, пожалуй, самая эффективная мера, способная защитить здоровье граждан, детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий», - заключила Гамбарян.
Ранее врач-онколог Анастасия Марьенко призвала обратить внимание на связь между вейпингом и раком легких или ротовой полости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финский курорт обанкротился из-за отсутствия туристов из России
- Эксперт Минздрава призвала запретить добавки к вейпам
- Львова-Белова заявила об отсутствии информации по российским детям в Газе
- Песков сравнил с морковкой впереди повозки обещание Евросоюза принять Украину
- 112: Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии
- Матвиенко назвала шуткой свою идею создать в РФ «министерство счастья»
- Организаторы фейковой очереди за билетами в Большой театр задержаны в Москве
- Число погибших в секторе Газа из-за бомбардировок достигло 10 812
- Собянин рассказал о первом годе работы пространства «Молодежь Москвы»
- Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей за восьмое нарушение в сезоне РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru