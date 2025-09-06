ФМБА: Российская вакцина против рака готова к применению
Российская вакцина против рака готова к применению, заявила Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В беседе с «Известиями» она отметила, что доклинические исследования вакцины доказали ее безопасность и высокую эффективность.
По словам Скворцовой, эффективность связана с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. В зависимости от особенностей она составляет 60-80%.
В прошлом году главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн говорил, что она будет бесплатной для россиян. При этом, по его словам, стоимость разработки таких вакцин для государства составит около 300 тысяч рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФМБА: Российская вакцина против рака готова к применению
- В Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети
- Михалков предостерег кинематографистов от спекуляций на теме СВО
- В Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне
- Росрыболовство заявило о снижении цен на красную икру
- Минтруд: Работники с 2026 года смогут получить до миллиона рублей за рождение детей
- Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион за 1,5 миллиона рублей
- Чукотка стала регионом-лидером по заболеваемости ВИЧ
- Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино
- Россия нарастила поставки сои в США до исторического максимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru