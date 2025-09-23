Гинцбург: Испытания вакцины от рака начнутся в России через полтора месяца

Испытания вакцины от рака начнутся в России через полтора месяца. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Выступая на круглом столе Российского исторического общества, он указал, что в Минздрав РФ уже были поданы документы, необходитмые для запуска производства персонализированных противораковых вакцин, пишет RT.

«В ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов персонализированных вакцин против меланомы», - сказал Гинцбург.

Он добавил, что группы больных для терапии уже сформированы.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила о необходимости обсудить возможность включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

