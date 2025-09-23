Гинцбург: Испытания вакцины от рака начнутся в России через полтора месяца
Испытания вакцины от рака начнутся в России через полтора месяца. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Выступая на круглом столе Российского исторического общества, он указал, что в Минздрав РФ уже были поданы документы, необходитмые для запуска производства персонализированных противораковых вакцин, пишет RT.
«В ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов персонализированных вакцин против меланомы», - сказал Гинцбург.
Он добавил, что группы больных для терапии уже сформированы.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила о необходимости обсудить возможность включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Российские войска заблокировали группировку ВСУ с двух сторон Купянска
- Онищенко допустил полный запрет парацетамола в США
- «Это был фарш!»: Бобунец рассказал, как спасался от дрона в Донбассе
- Россиянам рассказали о схемах обмана при вложениях в криптовалюту
- Названы самые сильные участники кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
- Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 58 БПЛА над российскими регионами
- Онищенко допустил переход на «удаленку» в школах из-за гриппа
- Гинцбург: Испытания вакцины от рака начнутся в России через полтора месяца
- Учредитель премии «Звезда Театрала» заявил о взрывной «прибавке» зрителей
- Страны НАТО пообещали решительный ответ в случае нарушения воздушных границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru