Онищенко заявил о двукратном росте заболевших менингококковой инфекцией
В России не нужна поголовная вакцинация от менингококковой инфекции, решение о вакцинации принимается в зависимости от эпидемиологической ситуации, сказал НСН Геннадий Онищенко.
С начала 2025 года в России зафиксировали порядка 1200 случаев заболевания менингококковой инфекцией, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«В 2024 году было 600 случаев заболевания менингококковой инфекцией. За пять месяцев 2025 года уже зафиксировано 1200 случаев. В календарях прививок вакцинация от менингококковой инфекции всегда была. В 2021 году министр здравоохранения РФ внес эту вакцинацию в обязательный для исполнения документ - календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Прививать или не прививать решают региональные эпидемиологи совместно с местными управляющими организациями. В Москве прививают при необходимости, есть обязательные категории, например, военные», - сказал собеседник НСН.
Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова заявила в пресс-центре НСН, что инфекция менингококка развивается молниеносно, основным отличительным признаком считается появление сыпи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru