Роскомнадзор заблокировал 56 тысяч страниц с экстремистскими материалами
Роскомнадзор заблокировал в России 56 тысяч интернет-страниц, содержащих экстремистские материалы. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Он пояснил, что речь идёт об интернет-ресурсах, отказавшихся удалять указанные материалы - в этом случае приходится блокировать всю платформу целиком.
Минисьтр добавил, что в настоящее время зарубежным платформам, в том числе «всем известному мессенджеру», направлено более 20 тысяч запросов на удаление.
Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, вводящий штрафы за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru