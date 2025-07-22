Роскомнадзор заблокировал 56 тысяч страниц с экстремистскими материалами

Он пояснил, что речь идёт об интернет-ресурсах, отказавшихся удалять указанные материалы - в этом случае приходится блокировать всю платформу целиком.

Минисьтр добавил, что в настоящее время зарубежным платформам, в том числе «всем известному мессенджеру», направлено более 20 тысяч запросов на удаление.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, вводящий штрафы за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает RT.

