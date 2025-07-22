«У нас есть аналоги, тот же хлоргексидин. Если не будет поставок «Мирамистина», то дефектура появится, однако в аптеках всегда помогут подобрать адекватную замену. Не нужно забывать, что перекись водорода, например, сильный антисептик», - сказала собеседница НСН.

Накануне стало известно, что производство антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» приостановлено в России. Деятельность компании «Инфамед» полностью заблокирована судом на территории России в связи с ограничительными мерами. Решение коснется 164 медицинских представителей по всей стране. Судебный спор возник из-за корпоративного конфликта вокруг собственности компании.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), в свою очередь, заявил ТАСС, что гражданам нужно спокойно относиться к блокировке деятельности компании-производителя «Мирамистина» на территории России. Депутат призвал россиян не скупать препарат в аптеках.

