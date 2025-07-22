Хлоргексидин и перекись: Россиян не напугала угроза пропажи «Мирамистина» из аптек
Если «Мирамистин» пропадет из российских аптек, то возникнет небольшая дефектура, однако аналогов у нас предостаточно, сказала НСН Елена Неволина.
В российских аптеках достаточно аналогов антисептика «Мирамистин», заявила в эфире НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
«У нас есть аналоги, тот же хлоргексидин. Если не будет поставок «Мирамистина», то дефектура появится, однако в аптеках всегда помогут подобрать адекватную замену. Не нужно забывать, что перекись водорода, например, сильный антисептик», - сказала собеседница НСН.
Накануне стало известно, что производство антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» приостановлено в России. Деятельность компании «Инфамед» полностью заблокирована судом на территории России в связи с ограничительными мерами. Решение коснется 164 медицинских представителей по всей стране. Судебный спор возник из-за корпоративного конфликта вокруг собственности компании.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), в свою очередь, заявил ТАСС, что гражданам нужно спокойно относиться к блокировке деятельности компании-производителя «Мирамистина» на территории России. Депутат призвал россиян не скупать препарат в аптеках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша призвала своих граждан покинуть Россию
- Продюсер Дворцов объяснил, почему Клаву Коку выбрали послом «Интервидения»
- Передававших информацию Telegram-каналу полицейских задержали
- Россиянам назвали кандидатов на место главы Верховного суда РФ
- Российский авторынок не восстановится к концу года даже при снижении ставки
- Хлоргексидин и перекись: Россиян не напугала угроза пропажи «Мирамистина» из аптек
- Роскомнадзор заблокировал 56 тысяч страниц с экстремистскими материалами
- Психолог развеяла мифы о запрете гаджетов для детей
- «Впарят» и плохое: Риелторы не несут ответственности за сделку по квартире
- Священник РПЦ усомнился в эффективности запрета «несуществующего» движения сатанизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru