Хлоргексидин и перекись: Россиян не напугала угроза пропажи «Мирамистина» из аптек

Если «Мирамистин» пропадет из российских аптек, то возникнет небольшая дефектура, однако аналогов у нас предостаточно, сказала НСН Елена Неволина.

В российских аптеках достаточно аналогов антисептика «Мирамистин», заявила в эфире НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

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«У нас есть аналоги, тот же хлоргексидин. Если не будет поставок «Мирамистина», то дефектура появится, однако в аптеках всегда помогут подобрать адекватную замену. Не нужно забывать, что перекись водорода, например, сильный антисептик», - сказала собеседница НСН.

Накануне стало известно, что производство антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» приостановлено в России. Деятельность компании «Инфамед» полностью заблокирована судом на территории России в связи с ограничительными мерами. Решение коснется 164 медицинских представителей по всей стране. Судебный спор возник из-за корпоративного конфликта вокруг собственности компании.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), в свою очередь, заявил ТАСС, что гражданам нужно спокойно относиться к блокировке деятельности компании-производителя «Мирамистина» на территории России. Депутат призвал россиян не скупать препарат в аптеках.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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