Онищенко объяснил, почему штамм «Стратус» не опасен
«Стратус» проявляется характерной осиплостью голоса, однако переносится без осложнений и почти не требует госпитализации, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Новый штамм коронавируса «Стратус» является производным «Омикрона» и не представляет эпидемиологической опасности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Так называемый «Стратус» – это субвариант COVID-19 и является производным «Омикрона». Он возник из двух существующих субвариантов: LF.7 и LP 8.1.2. «Стратус» был зарегистрирован в Канаде 27 января 2025 года, а в июне ВОЗ обозначила его как «находящийся под наблюдением». Его сейчас мониторят, следят за тяжестью клинических проявлений. Его научное название XFG. Есть все основания заявить, что этот субвариант растратил свой пандемический потенциал. Да, он характеризуется как более вирулентный. Его вирулентность выше, чем у всех остальных, но он протекает легко, симптоматика вся такая же, как у гриппа и у всех предыдущих субвариантов и того же коронавируса. Единственная его отличительная особенность – это осиплость голоса. Большинство тех, кто заболевают, не нуждаются в госпитализации», - рассказал он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН осудил журналистов, которые пугают россиян будущим «доминированием свиного и гонконгского гриппов», и подчеркнул, что это неверные названия штаммов, и все они уже есть в новой вакцине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru