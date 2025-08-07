На границе с Китаем выявляют больных новой лихорадкой Чикунгунья
Заболевших новой лихорадкой Чикунгунья, которая вспыхнула в КНР, начали искать на российско-китайской границе, сообщает Telegram-канал Mash.
В России в настоящее время случаев заболевания нет, однако риск завоза существует. Для безопасности на границе с Китаем установили систему «Периметр» для выявления больных, а также тесты для диагностики. За ситуацией следит Роспотребнадзор.
Опасных комаров практически невозможно встретить в Москве и Подмосковье, но вполне возможно столкнуться с ними на отдыхе, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он рассказал, как отличить укус обычного комара от зараженного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru