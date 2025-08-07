На границе с Китаем выявляют больных новой лихорадкой Чикунгунья

В России в настоящее время случаев заболевания нет, однако риск завоза существует. Для безопасности на границе с Китаем установили систему «Периметр» для выявления больных, а также тесты для диагностики. За ситуацией следит Роспотребнадзор.

Опасных комаров практически невозможно встретить в Москве и Подмосковье, но вполне возможно столкнуться с ними на отдыхе, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он рассказал, как отличить укус обычного комара от зараженного.

