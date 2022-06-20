Врач: коронавирус будет мутировать
Новый штамм COVID-19 возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-биофизика Нелли Соседову.
По её словам, коронавирус продолжает распространяться в КНР, а его возбудитель неизбежно будет мутировать. «В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — заявила врач.
Она отметила, что очередной штамм COVID-19, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью, что может привести к подъему заболеваемости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые был выявлен вариант штамма «омикрон» ВА.5.
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