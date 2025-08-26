«Никакой синтетики!»: Онищенко заступился за школьную форму
Школьная форма вводится прежде всего для того, чтобы дети были одеты по погоде, не простывали и не потели восемь часов в школе в синтетике, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Школьная форма вводится прежде всего для здоровья детей, чтобы они не носили синтетику, а только натуральные ткани. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Чисто с медицинской точки зрения, форма вводится для того, чтобы, во-первых, дети были одеты в натуральные ткани. Никакой синтетики быть не должно! Ребенок находится в школе 8-10 часов, у него стресс, он потеет. Синтетика грозит раздражениями. Школьная форма сейчас есть как для зимнего времени года, так и для летнего. Она по своему крою обеспечивает ребенку тепло, чтобы он не простывал. Форма рассчитана на сезонную температуру. Во-вторых, педагогический эффект. Чтобы не было ситуации, когда на одной девочке надето что-то, что родители ее соседки по парте за год не заработают. Дети все-таки соревнуются между собой, это хорошо, но пусть соревнуются в знаниях. Так что решение по поводу школьной формы со стороны государства правильное. Те, кто возражают против школьной формы, в подавляющем большинстве абсолютно не думают о здоровье детей, им нужно вызвать резонанс. Но есть и малый процент тех, кто просто заблуждается», - рассказал он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что новый штамм коронавируса «Стратус» является производным «Омикрона» и не представляет эпидемиологической опасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Альянс фармацевтов оценил уровень лекарственного суверенитета России
- «Преимуществ нет»: Бизнес не побежит в мессенджер Max после рекомендаций Минцифры
- Булыкин поспорил с главой Минспорта о книгах для футболистов
- Премьер Бельгии призвал «пока не трогать» активы РФ
- «Никакой синтетики!»: Онищенко заступился за школьную форму
- Онищенко объяснил, почему штамм «Стратус» не опасен
- Сын Высоцкого раскрыл детали шоу с цифровым аватаром отца
- Экс-сотрудник «Яндекса» Ирин получил 15 лет колонии за госизмену
- СМИ: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета
- Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru