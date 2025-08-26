«Чисто с медицинской точки зрения, форма вводится для того, чтобы, во-первых, дети были одеты в натуральные ткани. Никакой синтетики быть не должно! Ребенок находится в школе 8-10 часов, у него стресс, он потеет. Синтетика грозит раздражениями. Школьная форма сейчас есть как для зимнего времени года, так и для летнего. Она по своему крою обеспечивает ребенку тепло, чтобы он не простывал. Форма рассчитана на сезонную температуру. Во-вторых, педагогический эффект. Чтобы не было ситуации, когда на одной девочке надето что-то, что родители ее соседки по парте за год не заработают. Дети все-таки соревнуются между собой, это хорошо, но пусть соревнуются в знаниях. Так что решение по поводу школьной формы со стороны государства правильное. Те, кто возражают против школьной формы, в подавляющем большинстве абсолютно не думают о здоровье детей, им нужно вызвать резонанс. Но есть и малый процент тех, кто просто заблуждается», - рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что новый штамм коронавируса «Стратус» является производным «Омикрона» и не представляет эпидемиологической опасности.