Ушаков: Весь Донбасс — российский
Вся территория Донбасса является российской, о чём говорится в Конституции РФ. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу территорий, он указал, что весь Донбасса «рано или поздно» перейдет под полный контроль Москвы - «если не переговорным путем, то военным».
«Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор», - заключил Ушаков.
Ранее Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы, так как украинский народ должен иметь право голоса, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист назвал временным аномальное замедление инфляции в России
- «Перемонтируйте!»: Свинцов призвал артистов убрать мат из своих песен
- Свинцов: Блокировку контента с матом поддержали более 70% россиян
- Песков: Путин и Эрдоган на встрече в Туркмении обменялись мнениями по Украине
- СМИ: Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве
- Ушаков: Весь Донбасс — российский
- В Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры
- В Госдуме напугали россиян пробками из-за отдельной полосы для самокатчиков
- Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине
- Самокаты без ДТП: Сколько лет нужно, чтобы построить минимум велодорожек в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru