Ушаков: Весь Донбасс — российский

Вся территория Донбасса является российской, о чём говорится в Конституции РФ. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу территорий, он указал, что весь Донбасса «рано или поздно» перейдет под полный контроль Москвы - «если не переговорным путем, то военным».

«Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор», - заключил Ушаков.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы, так как украинский народ должен иметь право голоса, пишут «Известия».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
