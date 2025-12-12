Ушаков: Весь Донбасс — российский

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу территорий, он указал, что весь Донбасса «рано или поздно» перейдет под полный контроль Москвы - «если не переговорным путем, то военным».

«Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор», - заключил Ушаков.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы, так как украинский народ должен иметь право голоса, пишут «Известия».

