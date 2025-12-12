В Госдуме напугали россиян пробками из-за отдельной полосы для самокатчиков

Выделение отдельной полосы под электросамокаты приведет к массовым заторам на дорогах, заявил НСН Виталий Ефимов.

Если часть дорог придется забрать у автомобилей в пользу самокатчиков, то москвичи начнут проводить в пробках по четыре часа в день, заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов в разговоре с НСН.

96% россиян поддержали создание выделенных дорожек для велосипедов и электросамокатов. Большинство россиян посчитало, что безопасность пользователей средств индивидуальной мобильности напрямую зависит от развития городской инфраструктуры, свидетельствуют данные опроса ИОМ «Анкетолог». Ефимов подчеркнул, что это опасная идея.

«Прорывной» для электросамокатов 2025 год совпал с пиком недовольства
«Что означает дополнительная полоса для самокатчиков в московских условиях? Это создание новой пробки на тротуарах, потому что они сузятся. Или надо сделать так, чтобы отдельная часть выделялась им там, где большие пространства, например где трехметровые тротуары. Там можно даже метр им давать. А если сократить дороги на еще одну полосу, то всем придется торчать в пробках по четыре часа в день. Но мы не готовы к этому транспорту. У нас 200 тысяч автобусов, авиация, железные дороги и речные маршруты, а самокатчики калечат столько же людей, сколько все эти виды транспорта. В Париже запретили, нам надо также сделать. Каждый человек — это золото и неповторимая личность, которую надо сохранить», — объяснил он.

Ранее Ефимов объяснил НСН, почему снижение числа ДТП с участием электросамокатов не является хорошей новостью.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПДДДорогаэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры