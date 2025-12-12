Если часть дорог придется забрать у автомобилей в пользу самокатчиков, то москвичи начнут проводить в пробках по четыре часа в день, заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов в разговоре с НСН.



96% россиян поддержали создание выделенных дорожек для велосипедов и электросамокатов. Большинство россиян посчитало, что безопасность пользователей средств индивидуальной мобильности напрямую зависит от развития городской инфраструктуры, свидетельствуют данные опроса ИОМ «Анкетолог». Ефимов подчеркнул, что это опасная идея.