СМИ: Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве

Музыкант и педагог Альберт Комаров был обнаружен мёртвым возле жилого дома на юге Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что тело Комарова, которй также был руководителем ансамбля «Ретро», было найдено возле дома №38 на проспекте Андропова.

По его словам, причиной смерти музыканта, по предварительной информации, стал обширный инфаркт.

Ранее в возрасте 89 лет умер актёр и педагог, народный артист РФ Владимир Сулимов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
