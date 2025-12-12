СМИ: Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве
12 декабря 202514:21
Музыкант и педагог Альберт Комаров был обнаружен мёртвым возле жилого дома на юге Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что тело Комарова, которй также был руководителем ансамбля «Ретро», было найдено возле дома №38 на проспекте Андропова.
По его словам, причиной смерти музыканта, по предварительной информации, стал обширный инфаркт.
Ранее в возрасте 89 лет умер актёр и педагог, народный артист РФ Владимир Сулимов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
