В Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры
Низкий уровень заработной платы может заставить учителей и медиков переквалифицироваться в курьеры. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Он отметил, что в стране, несмотря на наличие специалистов, не хватает 190 тысяч учителей и 86 тысяч врачей. При этом работать люди не хотят, в том числе потому, что МРОТ составляет 27 тысяч рублей, а педагоги «16 тысяч получают».
«Эти учителя, кто помоложе, сбегут курьерами работать, там можно 200 тысяч рублей заработать в месяц. Они вынуждены семью кормить», - заключил депутат.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей потерпеть низкие зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
