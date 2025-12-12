Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине

Москва ещё не видела скорректированный мирный план США по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Лавров: РФ и США договорились о продолжении работы по Украине

По его словам, после переговоров Вашингтона с Европой и с Украиной России должны показать «откорректированые версии американских проектов».

«Когда увидим, многое может нам не понравиться, я так чувствую», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
