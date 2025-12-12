Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине
12 декабря 202513:29
Москва ещё не видела скорректированный мирный план США по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, после переговоров Вашингтона с Европой и с Украиной России должны показать «откорректированые версии американских проектов».
«Когда увидим, многое может нам не понравиться, я так чувствую», — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
