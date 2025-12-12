Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине

По его словам, после переговоров Вашингтона с Европой и с Украиной России должны показать «откорректированые версии американских проектов».

«Когда увидим, многое может нам не понравиться, я так чувствую», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».