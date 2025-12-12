«Индустрия хочет, чтобы необходимая инфраструктура развивалась по всей России. От этого напрямую зависит обеспечение безопасности, это единственный вариант. По правилам дорожного движения, приоритетом для передвижения СИМ является велоинфраструктура. Для этого отдельно вводить ничего не нужно. В России сейчас около шести тысяч велодорожек, нам необходимо 350 тысяч. Такой большой прирост мы не получим за 10 или даже 20 лет. Но у нас есть регионы и места, где такие дорожки нужны больше всего. У операторов есть тепловые карты поездок, можно отталкиваться от этого. Также нужно учитывать статистику ДТП, где больше ЧП, там и больше необходимость в инфраструктуре», - рассказала она.

Она подчеркнула, что минимально необходимое число велодорожек можно построить за пять лет.

«За пять лет можно построить инфраструктуру там, где это больше всего необходимо сегодня. За это время мы точно можем получить минимально необходимое количество по стране. Большинство ДТП происходят как раз на пересечении частей улицы и дороги, где пересекаются СИМ с автомобилем или пешеходом. Здесь еще вопрос в политической воле на местах. Города должны принять такое решение, сами операторы готовы в ряде городов принимать участие в финансировании этой инфраструктуры. Но даже на этих условиях ничего никуда не двигается сегодня», - подытожила собеседница НСН.

Получение прав для передвижения на средствах индивидуальной мобильности, это избыточная мера, заявляла ранее НСН Ксения Эрдман. По её словам, гораздо важнее обеспечить контроль за соблюдением правил перемещения на электросамокатах.

