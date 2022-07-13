Онищенко: Ревакцинироваться от COVID-19 нужно подавляющему большинству россиян
На смену уже привычному варианту "омикрона" идёт новый, сказал НСН академик РАН Геннадий Онищенко.
Коллективный иммунитет среди россиян хоть и сформировался, но нужно продолжать агитировать людей вакцинироваться или ревакцинироваться, особенно - во втором случае, заявил бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что в Москве рекомендовали снова носить медицинские маски. При этом, как рассказывали НСН эксперты, сократилось число прививочных пунктов, а также производство вакцин от коронавируса.
«Сейчас странам рекомендовано усилить меры профилактики, внедрять эффективные меры защиты и продолжать вакцинацию населения. Основания для этого имеются. Сегодня на повестку дня выходит вариант омикрона А.2.75, который выявили в Индии, и он быстро распространяется по 10 странам, среди которых Канада, Германия, Великобритания. По экспертным оценкам, этот вариант вытеснит версию омикрона ВА.5. За сутки в мире было выявлено 1,2 миллиона случаев заражения, но меня больше волнует, что зафиксировано 2963 смертей, а до этого было даже меньше тысячи. Если говорить о вакцинации, то за сутки [в мире] привились 3,2 миллиона человек – это мало. Поэтому все правильно и нужно не благодушествовать. Пандемия продолжается», - сказал Онищенко.
Эксперт говорит, что нужно не вводить или отменять противоэпидемические мероприятия, а корректировать их.
«У россиян в основном приобретен иммунитет, но сегодня нужно агитировать за то, чтобы люди не забывали вакцинироваться или ревакцинироваться, и последних подавляющее большинство», - резюмировал Онищенко.
Ранее сообщалось, что вирусолог не исключил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- СМИ: Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул Россию
- Путина в Тегеране примет верховный лидер Ирана Хаменеи
- Захарова сравнила выборы премьера Британии с чаепитием у Шляпника
- СМИ: Бывший замглавы МЧС Гурович задержан по подозрению в должностных преступлениях
- В Волгограде задержали сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой
- Замначальника ульяновской колонии задержан по подозрению в получении взятки
- Пушилин: Смертная казнь для наемников будет предполагать расстрел
- В «Роскосмосе» отложили работы по полетам на Луну
- На Шри-Ланке из-за беспорядков введено чрезвычайное положение
- СМИ рассказали о «секретном оружии Путина» против Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru