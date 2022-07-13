Онищенко: Ревакцинироваться от COVID-19 нужно подавляющему большинству россиян

На смену уже привычному варианту "омикрона" идёт новый, сказал НСН академик РАН Геннадий Онищенко.

Коллективный иммунитет среди россиян хоть и сформировался, но нужно продолжать агитировать людей вакцинироваться или ревакцинироваться, особенно - во втором случае, заявил бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее сообщалось, что в Москве рекомендовали снова носить медицинские маски. При этом, как рассказывали НСН эксперты, сократилось число прививочных пунктов, а также производство вакцин от коронавируса.

«Сейчас странам рекомендовано усилить меры профилактики, внедрять эффективные меры защиты и продолжать вакцинацию населения. Основания для этого имеются. Сегодня на повестку дня выходит вариант омикрона А.2.75, который выявили в Индии, и он быстро распространяется по 10 странам, среди которых Канада, Германия, Великобритания. По экспертным оценкам, этот вариант вытеснит версию омикрона ВА.5. За сутки в мире было выявлено 1,2 миллиона случаев заражения, но меня больше волнует, что зафиксировано 2963 смертей, а до этого было даже меньше тысячи. Если говорить о вакцинации, то за сутки [в мире] привились 3,2 миллиона человек – это мало. Поэтому все правильно и нужно не благодушествовать. Пандемия продолжается», - сказал Онищенко.

Эксперт говорит, что нужно не вводить или отменять противоэпидемические мероприятия, а корректировать их.

«У россиян в основном приобретен иммунитет, но сегодня нужно агитировать за то, чтобы люди не забывали вакцинироваться или ревакцинироваться, и последних подавляющее большинство», - резюмировал Онищенко.

Ранее сообщалось, что вирусолог не исключил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоВакцинацияКоронавирус
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