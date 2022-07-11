Вирусолог не исключил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян

Ученые оценили вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян, сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александра Чепурнова.

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По его словам, может произойти сочетанная инфекция. Это в свою очередь приведет к осложнению течения как одной, так и сразу двух болезней.

«У этих вирусов слишком большое различие, поэтому одному не передадутся свойства другого. Нет никаких оснований полагать, что коронавирус может заблокировать заражение оспой обезьян или же наоборот», - заявил эксперт.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что оспой обезьян можно заразиться при близком контакте с заболевшим, а также через его вещи.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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