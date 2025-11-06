Онищенко призвал бросать курить и прививаться от пневмонии
Помимо прививки от гриппа люди старшего возраста должны также сделать и прививку от пневмонии, рассказал НСН Геннадий Онищенко.
Курение может спровоцировать осложнение при ОРВИ и привести к пневмонии, потому важно отказаться от вредной привычки и сделать прививку от гриппа, подчеркнул в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Что такое грипп и ОРВИ? Это прежде всего заболевание верхних дыхательных путей. Хочу напомнить об одной очень серьезной проблеме современного здравоохранения, которая называется ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). По официальной статистике у нас болеет миллиона человек, но на самом деле у нас их 12 миллионов: ее называет главный внештатный пульмонолог Минздрава Авдеев. То есть 11 миллионов случаев заболеваний ХОБЛ еще не выявлены! Кто-то просто кашляет, кому-то трудно дышать…», - заметил он.
Как добавил собеседник НСН, курение и загрязнения воздуха могут спровоцировать развитие пневмонии.
«Это заболевание не излечивается. Это когда система самоочистки организма через кашель, слюну и прочее не работает, и альвеолы закупориваются. Отчасти это связано и с курением, в том числе вейпов: вейпы уже приводят к пневмонии. Кроме того, есть такие факторы, как загрязнение воздуха, болезни, которые переносят люди… Поэтому я призываю всех привиться, а людям старшего пневмония советую сделать ещё и прививку от пневмонии. Обе прививки, кстати, можно сделать в один день. У пожилых людей риск обострения ХОБЛа и возникновения пневмонии после перенесенного гриппа или ОРЗ возрастает. А многие еще и не знают, что у них есть ХОБЛ, и продолжают курить», - сказал он.
Ранее Онищенко также заявил, что подъем заболеваемости гриппом в разных регионах России сегодня соответствует многолетним показателям. Он также отметил, что прививку от гриппа в стране уже сделали 53,3 миллиона человек, и сегодня важно охватить вакцинацией еще около 20 миллионов граждан, напоминает «Радиоточка НСН».
