СМИ: Соотечественникам за рубежом хотят открыть доступ ко всем госуслугам

Для соотечественников за рубежом планируют открыть полный доступ к российским государственным услугам в цифровом формате, сообщают «Известия».

Правительство поддержало визовые послабления для переезжающих в РФ соотечественников

Ключевым инструментом должен стать сервис «Карта Родина», работающий без необходимости использования VPN. В Россотрудничестве подтвердили инициативу по интеграции сервиса с порталом «Госуслуги» и его дальнейшему распространению на другие страны. Пользоваться им смогут как граждане РФ, проживающие за границей, так и лица без российского паспорта, желающие переехать в страну или поддерживать связь с исторической родиной.

На фоне депортации россиян из Латвии осенью 2025 года в кабмине РФ активизировали работу над законопроектом о «карте российского соотечественника». Рассмотрение этой инициативы в Госдуме может возобновиться уже в 2026 году.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что многие соотечественники хотят вернуться в Россию, следует оказать им максимальную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

