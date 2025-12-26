СМИ: Соотечественникам за рубежом хотят открыть доступ ко всем госуслугам
Для соотечественников за рубежом планируют открыть полный доступ к российским государственным услугам в цифровом формате, сообщают «Известия».
Ключевым инструментом должен стать сервис «Карта Родина», работающий без необходимости использования VPN. В Россотрудничестве подтвердили инициативу по интеграции сервиса с порталом «Госуслуги» и его дальнейшему распространению на другие страны. Пользоваться им смогут как граждане РФ, проживающие за границей, так и лица без российского паспорта, желающие переехать в страну или поддерживать связь с исторической родиной.
На фоне депортации россиян из Латвии осенью 2025 года в кабмине РФ активизировали работу над законопроектом о «карте российского соотечественника». Рассмотрение этой инициативы в Госдуме может возобновиться уже в 2026 году.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что многие соотечественники хотят вернуться в Россию, следует оказать им максимальную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
