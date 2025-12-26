Глава СПЧ хочет приравнять крупные Telegram-каналы к СМИ
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался за уравнивание ответственности крупных Telegram-каналов и блогеров со средствами массовой информации, сообщают «Ведомости».
По его мнению, владельцы таких ресурсов, претендуя на права журналистов, должны нести и соответствующую ответственность. Фадеев отметил, что вопрос о регулировании этой сферы поднимается уже несколько лет.
Он также добавил, что блогеры и администраторы каналов могли бы самостоятельно выработать этические нормы, среди которых, например, должен быть категорический запрет на публикацию видеозаписей сцен убийств и расправ.
Ранее СПЧ потребовал от Telegram-каналов удалить видео убийства в школе в Одинцово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
