Рождество по католическому канону 25 декабря празднуют не граждане Украины, а власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского.

По его словам, католическое Рождество могут отмечать в отдельных районах на западе Украины.

В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о том, что в стране Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.

Ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

