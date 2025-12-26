Мединский: Рождество на Украине 25 декабря празднуют власти, а не народ
Рождество по католическому канону 25 декабря празднуют не граждане Украины, а власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского.
По его словам, католическое Рождество могут отмечать в отдельных районах на западе Украины.
В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о том, что в стране Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
Ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
