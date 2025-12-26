В Минстрое отреагировали на предложение штрафовать за елки в подъездах

В ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Делягина он заявил, что установка новогодних елок и украшений в местах общего пользования многоквартирных домов не является актом порчи имущества или самовольной перепланировкой. По его словам, общее имущество дома находится в долевой собственности всех жильцов, и вопросы его использования, включая праздничное оформление, должны решаться на общих собраниях собственников.

До этого Делягин выступал с инициативой о временном моратории на штрафы за нарушение противопожарных норм из-за иллюминации в подъездах в период новогодних праздников.

Ранее россиянам объяснили, как наказать курящего в подъезде соседа, Россиянам объяснили, как наказать курящего в подъезде соседа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

