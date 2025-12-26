СМИ: В России зафиксирована вспышка «мышиной лихорадки»
В России растет количество случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, сообщают «Известия».
На Урале за 10 месяцев втрое превышены показатели прошлого года. Роспотребнадзор сообщает о двукратном росте в Саратовской, Орловской областях и Башкирии, и почти трехкратном — в Оренбургской области и Удмуртии.
Причиной вспышки эпидемиологи называют аномально теплые осень и зиму, которые способствовали активности грызунов-переносчиков. В Роспотребнадзоре отметили, что для «мышиной лихорадки» в целом характерны циклические подъемы заболеваемости — примерно каждые два-четыре года и сезонные — летом и осенью.
По словам экспертов, «мышиная лихорадка» не передается от человека к человеку, а следовательно, эпидемии быть не может — только вспышки в отдельных регионах, которые можно проконтролировать.
Заразиться мышиной лихорадкой можно через употребление пищи или воды, в которых есть следы продуктов жизнедеятельности грызунов, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru