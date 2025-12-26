Вышла серия «Простоквашино» с Путиным

В новогоднем специальном выпуске мультсериала «Простоквашино» под названием «Настоящий Новый год» среди персонажей появился президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

Комик Грачев из Comedy Club признался, что озвучил Путина в «Простоквашино»

В эпизоде, доступном в одном из онлайн-кинотеатров, кот Матроскин и его друг отправляются на Красную площадь, чтобы узнать, записывается ли президентское обращение заранее. В ночь на 1 января они встречают главу государства и вместе с ним создают поздравление для всей страны. Роль президента озвучил пародист Дмитрий Грачев.

О том, что в мультсериале «Простоквашино» должен появиться президент РФ ранее заявила глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Антон Новодережкин
