Вышла серия «Простоквашино» с Путиным

В эпизоде, доступном в одном из онлайн-кинотеатров, кот Матроскин и его друг отправляются на Красную площадь, чтобы узнать, записывается ли президентское обращение заранее. В ночь на 1 января они встречают главу государства и вместе с ним создают поздравление для всей страны. Роль президента озвучил пародист Дмитрий Грачев.

О том, что в мультсериале «Простоквашино» должен появиться президент РФ ранее заявила глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

