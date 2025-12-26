Вышла серия «Простоквашино» с Путиным
В новогоднем специальном выпуске мультсериала «Простоквашино» под названием «Настоящий Новый год» среди персонажей появился президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».
В эпизоде, доступном в одном из онлайн-кинотеатров, кот Матроскин и его друг отправляются на Красную площадь, чтобы узнать, записывается ли президентское обращение заранее. В ночь на 1 января они встречают главу государства и вместе с ним создают поздравление для всей страны. Роль президента озвучил пародист Дмитрий Грачев.
О том, что в мультсериале «Простоквашино» должен появиться президент РФ ранее заявила глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России зафиксирована вспышка «мышиной лихорадки»
- СМИ: Соотечественникам за рубежом хотят открыть доступ ко всем госуслугам
- Онищенко захотел, чтобы россияне перешли на шестидневную рабочую неделю
- Вышла серия «Простоквашино» с Путиным
- Глава СПЧ хочет приравнять крупные Telegram-каналы к СМИ
- Расширен список льготных препаратов
- Мединский: Рождество на Украине 25 декабря празднуют власти, а не народ
- Назван средний возраст рождения первого ребенка в России
- СМИ: Путин сообщил, что требует Донбасс на переговорах с США
- Гладков назвал обстановку в белгородском приграничье крайне тяжелой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru