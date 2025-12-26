В Иркутской области появятся «трезвые сёла»

Это произойдет с 1 сентября 2026 года. Соответствующее постановление подготовлено региональной службой потребительского рынка. «Трезвыми сёлами» станут: село Тарасово и деревня Юхта (Казачинско-Ленский район), село Банщиково и деревня Салтыкова (Киренский район), посёлок Слюдянка (Мамско-Чуйский район) и деревня Миллерова (Нижнеудинский район).

В правительстве отметили, что запрет не распространяется на организации общественного питания и введён по итогам одобрения большинством местных жителей.

Ранее стало известно, что власти Алтая намерены ввести запрет на продажу алкогольных напитков в выходные и праздничные дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

