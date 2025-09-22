Врач Тимаков раскрыл нюансы безопасной вакцинации от гриппа

Прививка должна делаться, когда нет эпидемии в коллективе, заявил НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Россияне сегодня слушают фейковые новости про вакцину от гриппа, отказываются от прививок, не понимая, что для коллективного иммунитета прививка должна быть у большинства, заявил НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Лишь 3 из 10 россиян считают оправданной вакцинацию от гриппа, следует из опроса SuperJob. 29% представителей экономически активного населения России считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 46% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, еще 25% затрудняются с ответом. Тимаков раскрыл нюансы эффективной вакцинации.

Мясников раскрыл секреты укрепления иммунитета в сезон ОРВИ
«На вакцину от гриппа у нас нет реакций, вакцина неживая, эффективность вакцины огромная. Научные данные за последние годы показали выраженную эффективность. В коллективах, где была сделана вакцинация, более 80% людей не уходили на больничный. Экономический эффект для компании был огромный. Также у привитых не наблюдалось осложнений. У тех, кто прививки не делает, бывают тяжелые последствия, это касается и взрослых, и людей. Если один человек привился, эффекта не будет, а если привился коллектив, то результат очевиден. Прививка должна делаться, когда нет эпидемии в коллективе. Потом начинаются фейковые новости о том, что из-за прививки человек заболел, хотя это невозможно», - рассказал он.

Врач также пояснил, почему россияне так скептически настроены в отношении прививок.

«В интернете идет активная антипрививочная кампания, огромный доступ к таким ресурсам. Люди читают эти новости постоянно. Хорошее быстро забывается, а плохое откладывается в памяти, так работает психология. Людям нужно больше данных, нужно предоставлять научную информацию», - добавил собеседник НСН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы возвращения числа случаев заражения коронавирусом к пандемийному уровню. Об этом заявил глава офиса структуры в Москве Батыр Бердыклычев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВрачиГриппВакцинация

Горячие новости

Все новости

партнеры