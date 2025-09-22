Россияне сегодня слушают фейковые новости про вакцину от гриппа, отказываются от прививок, не понимая, что для коллективного иммунитета прививка должна быть у большинства, заявил НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Лишь 3 из 10 россиян считают оправданной вакцинацию от гриппа, следует из опроса SuperJob. 29% представителей экономически активного населения России считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 46% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, еще 25% затрудняются с ответом. Тимаков раскрыл нюансы эффективной вакцинации.