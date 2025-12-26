Расширен список льготных препаратов
Правительство России утвердило расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает «Коммерсант».
В него попали восемь международных непатентованных наименований. Новые позиции (такие как камрелизумаб, лорлатиниб, претоманид и др.) позволят расширить доступ пациентов к современной терапии онкозаболеваний, туберкулеза, анемии и ряда других тяжелых состояний.
Это решение влияет на систему госрегулирования цен и обеспечивает бесплатное обеспечение пациентов по ОМС. Общее число наименований в перечне достигло 827, причем 666 производится в РФ.
Эксперты, однако, отмечают, что из окончательной редакции выпали четыре препарата для лечения гемофилии А, пароксизмальной гемоглобинурии и других заболеваний. Они настаивают на повышении прозрачности процедуры обсуждения и формирования списка ЖНВЛП.
Цены на лекарства не из списка жизненно необходимых растут выше инфляции, сказал в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ хочет приравнять крупные Telegram-каналы к СМИ
- Расширен список льготных препаратов
- Мединский: Рождество на Украине 25 декабря празднуют власти, а не народ
- Назван средний возраст рождения первого ребенка в России
- СМИ: Путин сообщил, что требует Донбасс на переговорах с США
- Гладков назвал обстановку в белгородском приграничье крайне тяжелой
- В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского
- СМИ: Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе
- Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала
- Представители Лурье хотят взыскать с Долиной плату за проживание в квартире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru