Расширен список льготных препаратов

В него попали восемь международных непатентованных наименований. Новые позиции (такие как камрелизумаб, лорлатиниб, претоманид и др.) позволят расширить доступ пациентов к современной терапии онкозаболеваний, туберкулеза, анемии и ряда других тяжелых состояний.

Это решение влияет на систему госрегулирования цен и обеспечивает бесплатное обеспечение пациентов по ОМС. Общее число наименований в перечне достигло 827, причем 666 производится в РФ.

Эксперты, однако, отмечают, что из окончательной редакции выпали четыре препарата для лечения гемофилии А, пароксизмальной гемоглобинурии и других заболеваний. Они настаивают на повышении прозрачности процедуры обсуждения и формирования списка ЖНВЛП.

Цены на лекарства не из списка жизненно необходимых растут выше инфляции, сказал в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

