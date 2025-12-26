Онищенко захотел, чтобы россияне перешли на шестидневную рабочую неделю
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что стране для подъёма экономики давно пора перейти на шестидневную рабочую неделю, сообщает РИА Новости. По его словам, инициатива не окажет негативного влияния на здоровье россиян.
«Что касается здоровья — никаких проблем», — отметил Онищенко.
Шестидневная рабочая неделя в России в конце октября не повлияет на размер зарплаты граждан. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
