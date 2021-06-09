Собянин: Локдаун в Москве вводить не планируется
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить локдаун. Ранее в столице зафиксировано рекордное с 16 января число зарегистрированных случаев COVID-19 – 4124.
«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить», - заявил градоначальник в ходе встречи с рестораторами.
Собянин отметил, что на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью инфекции без этой меры. Также он попросил ресторанный бизнес и представителей торгового сервиса придерживаться санитарных норм.
«Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», - заявил Собянин.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что заболеваемость в ближайшее время не будет идти вниз.
«Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени. Поэтому надо прививаться сейчас, чтобы быть готовыми к той волне, которая придет, так как антитела появятся через 1,5-2 месяца», - отметил Мясников.
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