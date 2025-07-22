Сепсис и пневмония: Онищенко предупредил о летальности менингококка в 40%
Менингококковая инфекция может протекать бессимптомно, однако летальность заболевания достигает 40%, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Летальность менингококковой инфекции может достигать 30-40%, сказал в пресс-центре НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Это очень тяжелая инфекция. Заболевание может проходить вообще бессимптомно, а может дойти и до сепсиса. Бывают менингококковые пневмонии. Это только в тех случаях, когда не лечатся или когда человек очень ослаблен - его иммунная система просто не срабатывает. Также бывает менингококковая сыпь. Протекать может очень тяжело, а может и без симптомов вообще. Летальность менингококковой инфекции составляет 30-40%», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России сейчас идет подъем заболеваемости менингококковой инфекцией, о чем в обязательном порядке нужно предупредить терапевтов.
«Необходимо предупредить терапевтов, так как люди приходят именно к ним сначала. Если есть сомнения, необходимо сделать анализ на эту инфекцию. Да, у нас подъем заболеваемости, поэтому нужно всех предупредить в первичном звене здравоохранения. Это гнойное воспаление мозговых оболочек, это очень тяжелое течение. Лечится это антибиотиками. Все инфекционные службы должны быть проинспектированы тоже. Появилась температура – вызовите скорую или пойдите в поликлинику. Сами себе диагноз поставить не получится. Если кто-то из ваших коллег заболел, всех надо обследовать», - заключил врач.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь.
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