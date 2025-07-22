По его словам, в России сейчас идет подъем заболеваемости менингококковой инфекцией, о чем в обязательном порядке нужно предупредить терапевтов.

«Необходимо предупредить терапевтов, так как люди приходят именно к ним сначала. Если есть сомнения, необходимо сделать анализ на эту инфекцию. Да, у нас подъем заболеваемости, поэтому нужно всех предупредить в первичном звене здравоохранения. Это гнойное воспаление мозговых оболочек, это очень тяжелое течение. Лечится это антибиотиками. Все инфекционные службы должны быть проинспектированы тоже. Появилась температура – вызовите скорую или пойдите в поликлинику. Сами себе диагноз поставить не получится. Если кто-то из ваших коллег заболел, всех надо обследовать», - заключил врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь.

