Mira Albor выступит в проекте «Джаз на воде»

Каждый четверг Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал» приглашают ценителей джаза в круиз по Москве-реке – живую музыку можно послушать на яхте, любуясь красивейшими видами столицы.

24 июля в любимом горожанами проекте выступит певица Mira Albor. Ее творчество представляет собой смелое и захватывающее путешествие в мир музыки, где переплетаются инди-рок, электроника и синтипоп. Стиль Mira Albor отличается эклектичностью: брутальность гитарных риффов удивительным образом сочетается с нежностью и утонченностью её вокала, что создает неповторимое звучание. Вдохновленная такими легендами, как Depeche Mode, Mira Albor создала альбом, который одновременно полон мелодичности и эмоциональной глубины, энергии и драйва. В первом сете как раз прозвучат живые, атмосферные и полные смысла авторские песни из альбома «Spectre» Mira Albor, который вышел в декабре 2024 года. Во втором сете гостей ожидает кавер-программа на уже популярные композиции.

Вечер с Радио JAZZ 89.1 FM подарит вам незабываемые моменты – живую музыку, отражённую в водной глади, и волшебные панорамы города. Теплоход отправится в 20:00, а посадка начнется в 19:00 у причала возле «Гостиница Украина».

