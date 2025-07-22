В администрации президента исключили блокировку иностранных мессенджеров в РФ
В России не планируют блокировать работу иностранных мессенджеров. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Выступая на форуме «Территория смыслов», он отметил, что речь идёт о выполнении определённых требований законодательства с точки зрения регистрации и предотвращения мошенничества и иных преступлений.
Орешкин подчеркнул, что не имеет значения, российский мессенджер или иностранный - при соблюдении всех норм происходить с ним ничего не будет.
«У властей никогда нет желания всё запретить, потому что это приведёт к негативным последствиям», - заключил он.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что претензии по соблюдению требований российских законов имеются ко всем зарубежным площадкам, пишет 360.ru.
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