В Госдуме заявили, что власти услышали замечания по вопросу запрета на иномарки в такси
Позиция Министерства транспорта России позволяет надеяться, что здравый смысл в вопросе локализации возобладает, и введение новых норм не приведет к масштабным расходам водителей и пассажиров, сообщил изданию «Абзац» глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
По его словам, сотни тысяч самозанятых не смогут выполнить требования о локализации и массово пересесть на новые машины. Они будут уходить в «тень», либо вовсе не смогут работать. Инициатива приведет к новому скачку цен, так как службы такси переложат свои расходы по обновлению автопарка на пассажиров.
Депутат также выразил надежду, что правительство РФ расширит список разрешенных автомобилей для локализации — все автомобили российского производства.
Локализовывать рынок такси необходимо поэтапно, в том числе создать вместительный автомобиль для перевозки семьи с багажом и ввести меры стимулирования для таксопарков, заявили НСН депутаты Госдумы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев.
