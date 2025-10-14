В Госдуме заявили, что власти услышали замечания по вопросу запрета на иномарки в такси

По его словам, сотни тысяч самозанятых не смогут выполнить требования о локализации и массово пересесть на новые машины. Они будут уходить в «тень», либо вовсе не смогут работать. Инициатива приведет к новому скачку цен, так как службы такси переложат свои расходы по обновлению автопарка на пассажиров.

Депутат также выразил надежду, что правительство РФ расширит список разрешенных автомобилей для локализации — все автомобили российского производства.

Локализовывать рынок такси необходимо поэтапно, в том числе создать вместительный автомобиль для перевозки семьи с багажом и ввести меры стимулирования для таксопарков, заявили НСН депутаты Госдумы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев.

