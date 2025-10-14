Детям в РФ хотят запретить продажу сладких газированных напитков

По ее словам, обращение об этом находится на рассмотрении в Госдуме. В НИИ детского питания подтвердили, что такие напитки крайне вредны для организма и могут привести к возникновению тяжелых заболеваний. Содержание в них сахара несопоставимо с его нормальным уровнем в крови. Волынец указала, что в стране с каждым годом повышается количество детей с лишним весом и больных ожирением.

«Запускаются необратимые процессы, такие как сахарный диабет, ожирение и другие системно-хронические заболевания», — отметила глава комитета.

Сегодня дети в основном страдают от избыточного веса, потому что потребляют одни углеводы и очень мало двигаются, это и приводит к развитию у них РПП. Об этом НСН заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

